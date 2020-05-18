Ортопедические матрасы Ортомакс с гарантией лучшей цены. Бесплатная доставка по Тамбову и Тамбовской области.
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Магазин «Матрас.ру» в Тамбове

«Матрас.ру» — это крупнейший в России интернет-магазин матрасов, мебели и сопутствующих товаров. Магазин работает круглосуточно без выходных и праздников. Мы доставляем заказы по всей России. Магазин имеет статус официального дилера, поэтому мы гарантируем вам лучшую цену и обеспечиваем быструю доставку по Тамбову и Тамбовской области напрямую от завода-изготовителя без наценок посредников.


Мы выполнили больше 700 000 заказов и обладаем огромным опытом в своем деле. Мы знаем, как подобрать матрас для человека с весом 150 кг. Можем организовать доставку на Курильские острова. Помним, что хрупкой девушке будет тяжело натягивать чехол, если матрас нужно приподнимать за углы. Знаем, какую кровать не будет драть ваш кот. Проследим, чтобы транспортная компания сделала жесткую обрешетку для вашего заказа, если это необходимо. Сможем изготовить матрас, который от края до края закроет пол в детской комнате, и занесем его в узкую дверь.



Как формируется цена в обычном магазине:

10 000 ₽

Цена с фабрики

+2 000 ₽

Розничная наценка

+1 500 ₽

Аренда офиса и магазинов

+300 ₽

Расходы на содержание склада

+700 ₽

Зарплата продавцов и консультантов

14 500 ₽

Конечная цена

Как формируется цена у нас:

6 000 ₽

Наша цена с фабрики как самого крупного дилера

+2 000 ₽

Наша розничная наценка

0 ₽

Все наши помещения в собственности, мы не платим аренду

0 ₽

Мы доставляем напрямую от производителя

+700 ₽

Зарплата продавцов и консультантов

8 700 ₽

Конечная цена

Распродажа

Купить матрас Promtex-Orient Black Roll
-30%
Матрас Promtex-Orient Black Roll
Цена от 9 942 ₽
Старая цена 14 204 ₽
В рассрочку от 828 ₽/мес
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Купить матрас Dreamline Forma
-60%
Матрас Dreamline Forma
Цена от 9 871 ₽
Старая цена 24 677 ₽
В рассрочку от 822 ₽/мес
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Купить матрас Dreamline Forma S1000
-50%
Матрас Dreamline Forma S1000
Цена от 12 700 ₽
Старая цена 25 400 ₽
В рассрочку от 1 058 ₽/мес
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Купить детский матрас Dreamline Baby Latex TFK
-10%
Детский матрас Dreamline Baby Latex TFK
Цена от 5 483 ₽
Старая цена 6 092 ₽
В рассрочку от 456 ₽/мес
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Купить детский матрас Promtex-Orient Teen Cocos 1
-26%
Детский матрас Promtex-Orient Teen Cocos 1
Цена от 5 169 ₽
Старая цена 6 986 ₽
В рассрочку от 430 ₽/мес
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Купить матрас Dreamline DreamRoll Max
-25%
Матрас Dreamline DreamRoll Max
Цена от 8 177 ₽
Старая цена 10 903 ₽
В рассрочку от 681 ₽/мес
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Купить матрас Dreamline Komfort Massage S1000
-50%
Матрас Dreamline Komfort Massage S1000
Цена от 10 611 ₽
Старая цена 21 222 ₽
В рассрочку от 884 ₽/мес
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Купить матрас Dreamline Classic Roll Slim
-15%
Матрас Dreamline Classic Roll Slim
Цена от 4 195 ₽
Старая цена 4 935 ₽
В рассрочку от 349 ₽/мес
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Купить матрас Dreamline Classic +10 BS (бязь)
-5%
Матрас Dreamline Classic +10 BS (бязь)
Цена от 4 528 ₽
Старая цена 4 766 ₽
В рассрочку от 377 ₽/мес
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+7 (4752) 42-70-96
Полина Буданова
Консультант, специалист по подбору ортопедических матрасов
Знаю, как подобрать товары для сна, если ваш супруг весит 150 кг.
Подберу кровать, которую не сможет подрать ваш кот.
Могу организовать доставку на Курильские острова.

* Консультация не обязывает вас к покупке и совершенно бесплатна!

Почему следует купить матрас именно у нас

  • Статус официального дилера

    Мы не перекупщики.

  • Гарантия лучшей цены

    Нашли дешевле? — Мы компенсируем разницу в стоимости.

  • Скидки до 60%

    Мы постоянно проводим акции и предоставляем скидки до 60%.

  • В полном соответствии с законом

    У нас прозрачные условия гарантии и возврата покупок.

  • Работаем 24 / 7

    Мы работаем круглосуточно, без выходных и праздников.

  • Доставка по всей России

    Мы осуществляем доставку по Москве и в любой город России.

  • 13 лет на рынке

    За время нашей работы мы выполнили более 700 000 заказов.

  • Любые нестандартные размеры

    Изготовим матрас под ваши индивидуальные требования.

  • Гарантия на всю продукцию

    На всю продукцию нашего магазина действует фирменная гарантия.

Отзывы наших покупателей

  • Отзыв о детском матрасе Promtex Orient
  • Отзыв Екатерины о подушке Perrino
  • Отзыв о матрасе Dreamline
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Статьи по выбору матраса

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+7 (4752) 42-70-96
8 (800) 333-80-62
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